Самолёты компании "ВИМ-авиа" арестовали в Саудовской Аравии и Малайзии

По предварительным данным, у российской компании закончились средства для оплаты проживания экипажей за границей.

В Малайзии и Саудовской Аравии на самолёты российской авиакомпании "ВИМ-авиа" наложен арест. Как сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский, ограничительная мера была применена по требованию лизинговых компаний.

— "ВИМ-авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах. Самолёты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний, — пояснил представитель ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров в связи с финансовыми трудностями. Из-за проблем в компании вернуться в Россию не смогли несколько тысяч граждан. Минтранс принял решение передать часть маршрутов "ВИМ-авиа" другим компаниям. Всех граждан РФ, оставшихся за границей, планировалось вернуть на родину до 7 октября.