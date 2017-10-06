Самолёты компании "ВИМ-авиа" арестовали в Саудовской Аравии и Малайзии

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Самолёты компании "ВИМ-авиа" арестовали в Саудовской Аравии и Малайзии

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Самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа". Фото; ©РИА Новости/Александр Тарасенко.

По предварительным данным, у российской компании закончились средства для оплаты проживания экипажей за границей.

В Малайзии и Саудовской Аравии на самолёты российской авиакомпании "ВИМ-авиа" наложен арест. Как сообщил ТАСС представитель Росавиации Сергей Извольский, ограничительная мера была применена по требованию лизинговых компаний.

— "ВИМ-авиа" не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортпроводников в гостиницах. Самолёты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний, — пояснил представитель ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров в связи с финансовыми трудностями. Из-за проблем в компании вернуться в Россию не смогли несколько тысяч граждан. Минтранс принял решение передать часть маршрутов "ВИМ-авиа" другим компаниям. Всех граждан РФ, оставшихся за границей, планировалось вернуть на родину до 7 октября.

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