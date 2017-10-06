Учёные обнаружили пользу отказа от секса

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Учёные обнаружили пользу отказа от секса

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Оказалось, что отказ от интимной близости может только укрепить отношения партнёров.

Готовность отказаться от интимной близости сближает партнёров. К такому неожиданному выводу пришли канадские учёные. Результаты их исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Опросив 185 человек, учёные обнаружили, что отношения гораздо крепче в тех парах, где каждый готов отказаться от секса, если второй партнёр не хочет близости. Менее довольны своим союзом оказались невосприимчивые к отказам пары. Причём закономерность одинаково действовала как для мужчин, так и для женщин.

Во второй части исследования принимали участие семейные пары. Там выводы учёных получились несколько иными — оказалось, что в сексуальной эмпатии со стороны партнёра больше нуждаются женщины.

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