Косачёв: Рада подставила западных партнёров, приняв закон о статусе Донбасса

По словам сенатора, для российской стороны было очевидно, что Киев не собирался выполнять обязательства по минским соглашениям.

Верховная рада, которая приняла законопроект президента Украины Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, подставила своих западных партнёров по "нормандскому формату". По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, украинский парламент взял курс на альтернативное минским договорённостям решение украинского конфликта.

По словам сенатора, для России было очевидно, что Украина не намерена выполнять свои обязательства по минским соглашениям, а Верховная рада лишь доказала это.

— Теперь, когда под давлением депутатов Рады из текста вообще изъяли "Минск", оставив сплошную демагогию про "оккупацию" и "агрессию", полагаю, даже у самых страстных западных поклонников нынешней украинской власти не будет более аргументов о том, как, мол, Киев страстно хочет исполнять свои обязательства, но всё никак не может из-за неконструктивной позиции России, — отметил Косачёв.

Напомним, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что данные территории являются "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. Профильная комиссия парламента рекомендовала вернуть законопроект на доработку. 5 октября Порошенко внёс в Раду исправленный документ. Сегодня украинский парламент в первом чтении принял этот закон.