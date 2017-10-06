"Бегите, пока можете". Дети передали юзерам Telegram привет от Роскомнадзора

Представители федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опубликовали в "Твиттере" видеопослание пользователям "Телеграма". Главными героями ролика являются дети.
Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.
В ведомстве пообещали открыть страшную правду. Подробности, судя по видео, должны появиться 9 октября.
— Бегите, бегите, пока можете, — советует ребёнок на видео. В конце ролика появляется изображение 404 error.
Напомним, создатель "Телеграма" Павел Дуров ранее сообщил, что на мессенджер составляли протокол о нарушении "закона Яровой". Он не исключал, что данное постановление может привести к судебным разбирательствам.
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