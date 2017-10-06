Полиция проводит обыски в московской штаб-квартире Навального

Сообщается, что обыски проходят в рамках уголовного дела по нападению на главу штаба Николая Ляскина.

Московскую штаб-квартиру Алексея Навального обыскивают сотрудники полиции. Об этом этом сообщает аккаунт штаба в "Твиттере".

В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 6 октября 2017 г.

Сообщается, что обыски проходят в рамках уголовного дела по нападению на главу штаба Николая Ляскина. По последней информации, также осматривают воронежское подразделение организации.

Правоохранители расследуют дело о нападении на Ляскина и его соратника по штабу. Инцидент произошёл 15 сентября на улице Гиляровского в Москве. Главу штаба ударили по голове металлической трубой, отчего тот получил сотрясение мозга. На следующий день было возбуждено уголовное дело. Напавшего задержали через четыре дня. Тот рассказал полицейским, что нападение было инсценировкой.