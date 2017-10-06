Владимир Васильев отправил в отставку Правительство Дагестана

До формирования нового кабмина все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил сегодня в отставку правительство региона, а также администрацию главы и правительства республики. Как сообщили в пресс-службе администрации, до формирования нового кабмина все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

— Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку администрацию главы и правительства республики и правительство республики, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 27 сентября стало известно, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов намерен подать в отставку. В качестве причины своего ухода он назвал возраст. 3 октября президент РФ Владимир Путин принял решение назначить временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева.