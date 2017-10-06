Порошенко обвинил депутатов Рады в ношении косовороток и кокошников

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Порошенко обвинил депутатов Рады в ношении косовороток и кокошников

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Палинчак

Президент Украины раскритиковал парламентариев за попытку сорвать голосование по закону о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Пётр Порошенко выступил с критикой в адрес депутатов Верховной рады, а также украинских националистов, которые пытались не допустить голосования за закон о реинтеграции Донбасса. Как отметил Порошенко, противники закона только рядятся в украинские вышиванки, а на самом деле носят российские косоворотки и кокошники.

— По призыву "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес — как будто какая-то порча. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах торчат кокошники, — заявил украинский лидер в своём видеообращении.

Таким образом Порошенко обвинил некоторых депутатов и представителей украинских националистических движений в пророссийской позиции. Ведь, по словам президента Украины, в законе за Россией закрепляется понятие "страна-агрессор".

Как ранее сообщал Лайф, 4 октября президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса. В тексте документа территории названы оккупированными, а Россия — страной-агрессором. Сегодня украинский парламент в первом чтении принял этот закон.

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