Fitch: Число российских банков сократится вдвое, но это не страшно

Зарубежные аналитики утверждают, что "зачистка банковского сектора" в России продолжится, но это сыграет на руку потребителям.

До 2022 года количество банков в России может сократиться вдвое. Такой прогноз содержится в отчёте рейтингового агентства Fitch. Причиной называют "зачистку банковского сектора", проводимую Центробанком. Однако для потребителей это скорее хорошая новость, утверждают аналитики.

— Мы ожидаем, что число банков может упасть до 300 с нынешних примерно 600, мы уверены, что и примерно 50 банков было бы достаточно для обслуживания российской экономики, — считают в Fitch.

По их словам, сокращение количества финансовых учреждений приведёт к тому, что клиенты будут прибегать к услугам устойчивых банков или банков с госучастием.

Напомним, на этой неделе ЦБ отозвал лицензию у московского "Темпбанка",

а ещё ранее — у банка "Арсенал".