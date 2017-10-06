Крупнейший пассажирский лайнер занесло при посадке из-за "Ксавье"

Самолёт начал сильно вилять, сев на посадочную полосу. Однако пилотам удалось выровнять судно.

Двухэтажный пассажирский лайнер А380 занесло при посадке в аэропорту немецкого города Дюссельдорфа из-за сильного штормового ветра, вызванного ураганом "Ксавье".

Сообщается, что самолёт авиакомпании Emirates летел в Германию из Дубая. После приземления на взлётно-посадочную полосу хвост лайнера начал вилять из стороны в сторону. Позже судно удалось выровнять.

Ураган "Ксавье" бушует в Европе со вчерашнего дня. От стихии пострадали Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция и Дания. В Германии ураган унёс жизнь семи человек.

Двухпалубный Airbus А380 считается крупнейшим авиалайнером в мире. Он вмещает в себя до 853 пассажиров.