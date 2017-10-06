Представитель испанского правительства извинился за действия полиции в Каталонии

Тем не менее Энрик Мелло заявил, что каталонские власти несут главную ответственность за произошедшее.

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло 6 октября принёс извинения за действия правоохранителей во время референдума о независимости, сообщает каталонский телеканал TV3. Согласно последним данным, в ходе его проведения травмы получили порядка 900 человек.

— Я, когда увидел эти кадры и узнал, что кого-то били или толкали и что один человек всё ещё находится в больнице, не могу сделать больше, чем сожалеть об этом и извиниться от имени сотрудников полиции, — заявил Энрик Мелло.

При этом он назвал обоснованными действия правоохранителей и подчеркнул, что каталонские власти несут ответственность за произошедшее. Мелло уверен в этом, так как они "вдохновляли людей" на участие в референдуме. По его словам, в некоторых школах избиратели окружили полицейских, не давая им выйти.

Глава организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес уверен, что этот жест придаёт достоинства Энрику Мелло. По его словам, важно признавать свои ошибки.

Напомним, 1 октября прошёл референдум, который не признают испанские власти. Конституционный суд страны заморозил его итоги ещё до их появления. Парламент Каталонии 9 октября планирует провести заседание, где хочет обсудить результаты референдума.