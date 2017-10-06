Местное правительство готовится внести изменения в экологическое законодательство, которое может наложить запрет на строительство газопровода в территориальных водах страны.

Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков заявил, что у компании есть альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток". Разработка плана Б была обусловлена возможным запретом со стороны датских властей в связи с изменениями в экологическом законодательстве.

По словам Сердюкова, длина газопровода, если он пройдёт по альтернативному маршруту, изменится незначительно.

— Расстояние не играет роли. Разве на длине 1200 километров кого-то интересует девиация в несколько километров? — приводит его слова РИА "Новости".

"Северный поток — 2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предполагается, что трубопровод будет работать уже в 2019 году.

Ранее украинский "Нафтогаз" призвал США к санкциям против всех участников "Северного потока — 2".