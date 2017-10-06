Toyota представит гибрид внедорожника и фургона TJ Cruiser

Toyota рассекретила свою новую модель фургона-внедорожника TJ Cruiser, аббревиатура которого составлена из слов toolbox ("инструментальный ящик") и joy ("радость", "удовольствие"). Длина автомобиля составляет 4300 мм, ширина — 1775 мм, а высота — 1620 мм.
Как утверждает производитель, новая модель покрыта специальным составом, который призван защищать капот, крылья и крышу автомобиля от грязи и мелких царапин.
Премьера и обнародование недостающих характеристик машины состоится в рамках токийского автосалона, который стартует 25 октября.
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