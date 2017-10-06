Прокуратура проверяет больницу с тараканами после визита Елены Летучей

Ведущая программы "Ревизорро" нашла в медучреждении неубранный туалет, грязное постельное бельё и насекомых.

Воронежская прокуратура начала проверку в городской больнице № 2 после сюжета Елены Летучей. Об этом сообщает пресс-служа ведомства. Телеведущая нагрянула в медучреждение после жалобы лечившейся там горожанки. "Ревизорро" нашла в стенах учреждения неубранный туалет, грязное постельное бельё и даже тараканов.

— Согласно материалам репортажа, в антисанитарном состоянии содержатся кровати, стены, оборудование, туалеты, нет душевых кабин. Руководством городской больницы на протяжении длительного времени не принималось мер к устранению нарушений, — сообщили в прокуратуре.

К слову, исполняющий обязанности главврача больницы Сергей Токарев во время беседы с Летучей заявил, что ранее тараканов в туалетах не находил, но пообещал со всем разобраться. В противном случае медик даже пообещал повеситься.