МИД ответил на запрет гастролей российских артистов на Украине стихом Лермонтова

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали закон "О гастрольной деятельности на Украине", согласно которому российские звёзды смогут давать концерты на территории страны, только если им разрешат представители СБУ.
— Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры "тайным оружием Москвы" и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины, — отмечается в сообщении.
Представители МИД напомнили, что на днях сотрудники СБУ инициировали введение уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России. Такой статьёй в Киеве предлагают дополнить Уголовный кодекс.
— Как сказал великий русский поэт М.Ю. Лермонтов, которого не гнушается цитировать Пётр Порошенко: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно", — отмечается в сообщении.
Отметим, что представители МИД процитировали стихотворение, написанное в 1840 году.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...
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