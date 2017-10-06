МИД ответил на запрет гастролей российских артистов на Украине стихом Лермонтова

В Министерстве иностранных дел России отметили, что данная ситуация вполне могла бы стать смешной, если бы не один фактор.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали закон "О гастрольной деятельности на Украине", согласно которому российские звёзды смогут давать концерты на территории страны, только если им разрешат представители СБУ.

— Украинские законотворцы, видимо, в очередном припадке паранойи сочли российских деятелей культуры "тайным оружием Москвы" и боятся, что их концерты и спектакли подорвут территориальную целостность Украины, — отмечается в сообщении.

Представители МИД напомнили, что на днях сотрудники СБУ инициировали введение уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России. Такой статьёй в Киеве предлагают дополнить Уголовный кодекс.

— Как сказал великий русский поэт М.Ю. Лермонтов, которого не гнушается цитировать Пётр Порошенко: "Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно", — отмечается в сообщении.

Отметим, что представители МИД процитировали стихотворение, написанное в 1840 году.

Без вас хочу сказать вам много,

При вас я слушать вас хочу;

Но молча вы глядите строго,

И я в смущении молчу.

Что ж делать?.. Речью неискусной

Занять ваш ум мне не дано...

Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно...