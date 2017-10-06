В Башкирии введён режим ЧС из-за эпидемии ящура

Все въезжающие в заражённый район автомобили проходят дезинфекцию. Убою подлежат 400 голов скота.

В Туймазинском районе Башкирии обнаружены случаи заражения опасным вирусом ящура среди домашнего скота. В регионе введён режим ЧС и приняты особые меры: все автомобили, выезжающие из района, дезинфицируют. По последним сообщениям, заболевание удалось локализовать.

Очаги заболевания были обнаружены в сёлах Урмекеево и Ермухаметово. Всего в этих населённых пунктах содержится порядка 300–400 голов крупного и мелкого рогатого скота. Сейчас там введён карантин.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, убою подлежат более 400 голов скотины.