Названы потери Евросоюза от санкций против России

По данным экспертов, объём европейского экспорта в Россию снизился с 120 до 72 миллиардов евро.

Более 30 миллиардов евро — в эту сумму странам Евросоюза обошлись антироссийские санкции. Такие данные привели в своём докладе аналитики Австрийского института экономических исследований (WIFO). В результате введения ограничительных мер объёмы поставок европейских товаров на российский рынок серьёзно снизились.

В частности, практически на 16 процентов ежегодно снижались объёмы торговых отношений между Россией и ЕС. Притом почти половину от этого падения обеспечили именно санкции, отмечают специалисты. В конечном счёте Россия спустилась с четвёртой на пятую строчку в списке крупнейших торговых партнёров Европы.

Для сравнения эксперты WIFO приводят показатели экспорта ЕС в Россию за 2013 и 2016 годы. В первом случае этот показатель держится на уровне 120 миллиардов евро, во втором — 72 миллиарда евро. Притом непосредственно санкции стали причиной потери 30 миллиардов евро европейскими экспортёрами.

За этот период особенно сильно от ограничения торговли пострадали Кипр (экспорт в Россию упал на 35 процентов), Греция (23 процента) и Хорватия (21 процент). Наиболее чувствительным воздействие санкций было в 2014 году, констатируют эксперты.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, ряд стран, прежде всего США и Евросоюз, ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за политической ситуации на Юго-Востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на это Россия ввела свои ограничительные меры в отношении продовольственных товаров Евросоюза.