Власти Каталонии объявили окончательные итоги референдума о независимости

Парламент Каталонии 9 октября планирует провести заседание, где хочет обсудить результаты голосования.

Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума о независимости, передаёт La Vanguardia. Согласно опубликованным данным, за отделение от Испании проголосовало 90,18% избирателей, против — 7,83%.

Явка на референдуме составила 43,03%, участие в голосовании приняли 2 286 217 человек.

Напомним, 1 октября прошёл референдум, который не признают испанские власти. Конституционный суд страны заморозил его итоги ещё до их появления.

Испанские полицейские блокировали избирательные участки и вели себя агрессивно по отношению к желающим проголосовать. За это мировые лидеры осудили официальный Мадрид.