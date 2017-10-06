Власти Каталонии объявили окончательные итоги референдума о независимости

Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума о независимости, передаёт La Vanguardia. Согласно опубликованным данным, за отделение от Испании проголосовало 90,18% избирателей, против — 7,83%.
⌚️ #En2minuts Resultats definitius del #referèndum de l'#1OCT https://t.co/MtlEkR0LsO pic.twitter.com/HQXBZhCgpU— Govern. Generalitat (@govern) 6 октября 2017 г.
Явка на референдуме составила 43,03%, участие в голосовании приняли 2 286 217 человек.
Напомним, 1 октября прошёл референдум, который не признают испанские власти. Конституционный суд страны заморозил его итоги ещё до их появления.
Испанские полицейские блокировали избирательные участки и вели себя агрессивно по отношению к желающим проголосовать. За это мировые лидеры осудили официальный Мадрид.
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