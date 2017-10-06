Украинский военный — свидетель уничтожения MH17 попросил убежища в России

Майор Юрий Батурин заявил, что владеет информацией о причастности Киева к крушению лайнера.

Начальник командного пункта ПВО воинской части 1215 Вооружённых сил Украины майор Юрий Батурин попросил российское гражданство, сообщает "Звезда". Согласно предварительной информации, он обратился с этой просьбой, так как владеет, по собственным словам, информацией о причастности Киева к крушению лайнера Boeing MH17 в Донбассе.

Служащий СБУ, как сообщается, перешёл российско-украинскую границу со своими личным делом и удостоверением личности. Он заявил, что из соображений морали больше не может скрывать информацию, которой сам владеет.

Батурин рассказал, что в день крушения был на службе в части под Харьковом. По словам военного, с помощью технических средств контроля системы ПВО он наблюдал, как самолёт проходил в небе Украины. Также он видел крушение воздушного судна. Военный отметил, что объективные данные радаров свидетельствовали о том, что Boeing поразили ракетой с украинской стороны.

Кроме того, военный рассказал, что в его часть после крушения приехала колонна машин сопровождения украинского "бука". Те, кто были в колонне, как уверяет служащий, сообщили, что в момент крушения расчёт "бука" был в точке, которая и была выявлена во время расследования специалистов концерна "Алмаз-Антей" как место запуска.