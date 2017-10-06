Ева Лонгория опубликовала фото с российским "Газон NEXT" на биеннале в Венеции

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория опубликовала фотографию с российским грузовиком "Газон NEXT", который стал арт-объектом 57-го Венецианского биеннале.
Автором инсталляции стал знаменитый австрийский художник Эрвин Вурма, а воплотили её инженеры Горьковского автозавода. Согласно замыслу Вурма, грузовик стоит вертикально на кабине, а в его кузов встроена лестница, по которой посетители могут подняться на смотровую платформу. "Группа ГАЗ" выступает официальным партнёром Австрийского павильона Форума современного искусства, который продлится до 26 ноября.
- Популярные
- По времени