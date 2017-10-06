Директор интерната лишился работы после того, как послал детей убирать борщевик

В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". В администрации учебного заведения отрицали факты привлечения детей к работам и нарушения санитарных норм.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми не продлило контракт с директором Пажгинской школы-интерната Алексеем Будним, передаёт портал "7х7". Отметим, что Будний в июле этого года отправил своих воспитанников убирать борщевик.

Напомним, летом выяснилось, что руководство интерната несколько раз отправляло своих воспитанников рубить борщевик лопатами. Тогда двое детей получили химические ожоги, потому что им не выдали защитную одежду.

Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что травмы подростков были квалифицированы как причинение лёгкого вреда здоровью.