Сирийская армия начала бои за крупнейший оплот ИГИЛ в Сирии

По предварительным данным, передовые отряды правительственных войск вошли в пригород Меядина.

Сирийская армия начала бои за крупнейший на данный момент оплот ИГИЛ* в Сирии — город Меядин. Об этом сообщил РИА "Новости" командующий группировкой правительственных войск Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Как уточнил бригадный генерал, передовые отряды овладели рынком на западе города, цитаделью ар-Рахба и районом Савами аль-Галяль.

— Ожесточённые столкновения армии с террористами идут на юге города, где войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя, — заявил генерал.

Как отметил представитель сирийской армии, несмотря на наступательную операцию, его подразделения уделяют особое внимание организации гуманитарных коридоров, чтобы мирные жители могли выйти из зоны боевых действий. В то же время этот процесс осложнён тем, что террористы не выпускают из города людей, используя их в качестве живого щита.

Отметим, расположенный на реке Евфрат город Меядин находился под полным контролем террористов с июля 2013 года. За последние полгода, ввиду череды поражений в Сирии и Ираке боевиков ИГИЛ, они съезжались в данный район, превращая его тем самым в крупный административный и военный центр своей группировки.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.