Медведчук: Принятие закона о статусе Донбасса показало, что Киев не хочет мира

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Медведчук: Принятие закона о статусе Донбасса показало, что Киев не хочет мира

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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах напомнил, что альтернативы этим соглашениям нет.

Принятие украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса демонстрирует всему миру нежелание Украины мирно урегулировать конфликт. Об этом в своём блоге на сайте движения "Украинский выбор — право народа" написал его лидер Виктор Медведчук, который также является представителем Киева в гуманитарной подгруппе на минских переговорах.

По его мнению, это следует из требования представителей "партии войны" изъять из законопроекта даже упоминание о минских соглашениях.

— Хотя и ООН, и ОБСЕ, и международные институции, и мировые лидеры постоянно заявляют: альтернативы минским соглашениям нет и быть не может, — подчеркнул Медведчук.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект президента Украины о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что данные территории являются "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором. В Кремле заявили, что принятый закон противоречит минским соглашениям.

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