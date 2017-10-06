Певица Шакира и Жерар Пике расстались после семи лет сожительства

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Певица Шакира и Жерар Пике расстались после семи лет сожительства

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Фото: instagram.com/shakira

Как сообщается, влюблённые не устраивали скандалов и демонстрировали нежные чувства друг к другу.

Певица Шакира и футболист Жерар Пике приняли решение расстаться, дети пока находятся с исполнительницей, сообщает портал "Дни.ру". Новости о том, что у пары не всё так гладко, появились около месяца назад, однако тогда Пике опроверг эти слухи.

Как сообщалось, спортсмен приревновал возлюбленную к певцу Ники Джему, который снимался с ней в одном клипе. После этого оказалось, что Шакира якобы купила себе новый дом в Барселоне и переехала туда без футболиста.

По одной из версий, певица устала от ревности футболиста. Также сообщается, что Жерар запрещал Шакире работать с мужчинами в кадре.

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