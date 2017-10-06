Певица Шакира и Жерар Пике расстались после семи лет сожительства

Как сообщается, влюблённые не устраивали скандалов и демонстрировали нежные чувства друг к другу.

Певица Шакира и футболист Жерар Пике приняли решение расстаться, дети пока находятся с исполнительницей, сообщает портал "Дни.ру". Новости о том, что у пары не всё так гладко, появились около месяца назад, однако тогда Пике опроверг эти слухи.

Публикация от Shakira (@shakira) Окт 5 2017 в 10:57 PDT

Как сообщалось, спортсмен приревновал возлюбленную к певцу Ники Джему, который снимался с ней в одном клипе. После этого оказалось, что Шакира якобы купила себе новый дом в Барселоне и переехала туда без футболиста.

По одной из версий, певица устала от ревности футболиста. Также сообщается, что Жерар запрещал Шакире работать с мужчинами в кадре.