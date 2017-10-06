СБУ намерена сажать украинских чиновников на шесть лет в тюрьму за поездки в РФ

Соответствующий закон будет направлен против госслужащих, которые, по мнению силовиков, занимаются вредительством в отношении Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала проект поправок в Уголовный кодекс, согласно которому украинским чиновникам может грозить до шести лет лишения свободы за посещение России. Как указывается в документе, уголовная ответственность грозит тем украинским госслужащим, что за время поездки в РФ намеренно нанесли своей родной стране вред.

Минимальная санкция, согласно проекту поправок, составляет три года ограничения или лишения свободы для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за посещение РФ с целью причинения вреда интересам Украины. Шесть лет лишения свободы грозит тем чиновникам, что повторно попались на совершении преступления или в составе группы лиц.

Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в законопроекте названы президент Украины, министры, члены украинского парламента, муниципальные чиновники, военные, полицейские, судьи, прокуроры, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, а также сами сотрудники Службы безопасности Украины.