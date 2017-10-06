Спорткомплекс "Лужники" эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

По последним данным, уже 130 сообщений об угрозах взрыва получили столичные правоохранительные органы вечером в пятницу.

К числу столичных объектов, эвакуированных сегодня из-за анонимных звонков, присоединился спорткомплекс "Лужники". По данным "Интерфакса", с территории спортивной арены ещё до приезда кинологов было выведено 350 человек. Как и в ряде других случаев, причиной стал звонок якобы об угрозе взрыва.

Новая волна анонимных сообщений от телефонных террористов накрыла столицу вечером в пятницу. По состоянию на 19 часов, было "заминировано" уже 130 объектов на территории столичного региона. Среди них — рестораны и кафе, торговые центры, вокзалы и аэропорты Внуково и Жуковский.

По последним данным, число эвакуированных в Москве граждан сегодня превысило 100 тысяч человек.