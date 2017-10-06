Шторм "Ксавьер" убил 18 розовых фламинго в Германии

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Шторм "Ксавьер" убил 18 розовых фламинго в Германии

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Фото: Facebook

Птицы отказывались переместиться в закрытый вольер, несмотря на все усилия смотрителей зоопарка.

В зоопарке Берлина во время шторма "Ксавьер" из-за падающих веток погибло 18 фламинго, сообщают местные СМИ. Стихия обрушилась на север Германии накануне.

Дело в том, что фламинго сильно чувствительны к передвижениям, поэтому смотрители зоопарка так и не смогли загнать 80 птиц в крытый вольер. По словам сотрудников зоопарка, на перемещение питомцев не в экстренных условиях тратится несколько дней.

Ранее Лайф сообщал, что в результате шторма "Ксавьер" погибло семь человек. Четверо скончались в федеральной земле Бранденбург, ещё по одному — в Гамбурге, Берлине и в окрестностях города Шверин. Всех насмерть придавило упавшими деревьями.

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