В Мексике застрелили политика по имени Сталин

Мэра города лишили жизни этим утром. В настоящее время прокуратура разыскивает виновников преступления.

В Мексике неизвестные застрелили мэра города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. Об этом в своём "твиттере" сообщил губернатор штата Сильвано Ауреолес.

— Мои самые искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, которого лишили жизни этим утром, — написал губернатор.

Он также заверил, что это преступление не останется безнаказанным. Ауреолес поручил прокуратуре штата начать следствие по данному факту и разыскать виновных.