В результате проверки ДТП под Владимиром возбуждено дело о нелегальной миграции

Транзит иностранных граждан на территории России был организован неустановленным лицом.

Восточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после проведения проверки ДТП под Владимиром, в результате которого погибли граждане Узбекистана. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки был выявлен факт организации незаконной миграции иностранных пассажиров автобуса.

— По результатам проверки отделом дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что транзит иностранцев, которые незаконно въезжали и находились на территории РФ, был организован незаконно неустановленным лицом. Также выявлен факт получения денежного вознаграждения от мигрантов за незаконный въезд в нашу страну.

— Данные действия подпадают под статью УК РФ "Организация незаконной миграции, — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород въехал в автобус, заглохший на железнодорожном переезде под Владимиром. В результате аварии погибло 17 человек. Посол Узбекистана в РФ сообщил, что тела погибших отправят на родину спецбортом.