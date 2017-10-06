В Москве 7 октября запустят новые маршруты наземной сети "Магистраль"

Как сообщается, состоится масштабное обновление маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.

Обновлённая маршрутная сеть наземного транспорта "Магистраль" заработает 7 октября в центре столицы, сообщили представители пресс-службы ГУП "Мосгортранс".

— 7 октября состоится масштабное обновление маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, проходящих через центр столицы, — отмечается в сообщении.

По информации ГУП "Мосгортранс", в городе запустят два новых маршрута: м27 "Карачаровский путепровод — метро "Парк Победы" и 144к "Улица Кравченко — метро "Октябрьская".

Кроме того, изменят более 60 маршрутов, среди которых будут те, которые пролегают по обновлённым в ходе "Моей улицы" Садовому кольцу, площади Тверской Заставы, Краснопресненской набережной.

Как ожидается, благодаря новым автобусным полосам сократится время проезда пассажиров. Так, выделенная полоса на Боровицкой площади позволит пассажирам маршрута м3, который пролегает между стадионом "Лужники" и метро "Семёновская", сэкономить до 45 минут.

Сообщается, что полосы для движения общественного транспорта появятся на проспекте Мира, улицах Сретенке и Большой Лубянке.