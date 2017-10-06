СБУ запретила рэперу Гнойному въезд на Украину

Исполнитель собирался выступить в Киеве под псевдонимом Слава КПСС, а до этого был на гастролях в Крыму и отметился заявлением о том, что украинцы — "несуществующая нация".

Рэпер Гнойный, одержавший победу в "баттле века" над Оксимироном, оказался персоной нон грата на Украине. Спецслужбы запретили исполнителю, также известному под псевдонимом Слава КПСС, въезд на территорию Незалежной. Соответствующий документ опубликовал украинский сайт "Апостроф".

Тем не менее в тексте нет информации о том, на какой срок вводится ограничение.

Ранее Гнойный был внесён в "чистилище" скандального сайта "Миротворец". Его обвиняли в посещении Крыма и "антиукраинской позиции", которая, в частности, получила отражение в его творчестве. Широко известно его заявление о том, что украинцы — "несуществующая нация", прозвучавшее во время баттла с рэпером Эрнесто Заткнитесь.

Напомним, победитель "баттла века" намеревался выступить в украинской столице под псевдонимом Слава КПСС. Концерт был запланирован на 24 декабря.