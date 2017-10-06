Мэрия Москвы станет владельцем самого большого цирка в Европе

Это решение должно ускорить реконструкцию цирка — в столичном бюджете есть необходимые для этого средства.

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского может перейти в собственность московской мэрии. Об этом сообщила замдиректора цирка Татьяна Запашная.​ Сейчас соответствующий вопрос обсуждается в Минкульте РФ.

Передача цирка, находящегося сейчас в федеральной собственности и имеющего статус ФГУП, может состояться до конца текущего года.

Это решение должно ускорить реконструкцию цирка — в столичном бюджете есть необходимые для этого средства. Цирк нуждается в капитальном ремонте: обновлении зрительного зала, системы кондиционирования, крыши и кресел. Восстановление цирка может обойтись от 4,5 до 11 млрд рублей.