Стали известны 10 лучших песен для отличного настроения

В список исполнителей с самыми позитивными песнями попали All Night Workers, My Bloody Valentine, Джонни Мэтис.

Музыкальное издание NME опубликовало список из 10 лучших песен для хорошего настроения. Такой перечень составили ко Всемирному дню улыбки, который отмечается в первую пятницу октября.

Первое место заняла песня группы All Night Workers, которая называется Why Don't You Smile Now. Далее идёт трек Sunny Sunday Smile основателей шугейзинга My Bloody Valentine. Третье место — у A Certain Smile шотландского исполнителя Джонни Мэтиса.

В топе также находятся композиции Make Me Smile (Come Up And See Me) группы Cockney Rebel и The Shadow Of Your Smile Марвина Гэя. Далее — I Love Your Smile певицы Шанис.

Список не обошёлся без Пола Маккартни и его Smile Away. Здесь же есть трек Kasabian под названием Switchblade Smiles. В рейтинг включили и Smile Лили Аллен и Нэта Кинга Коула.