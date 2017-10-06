В Пентагоне призвали РФ предотвратить "ненужный конфликт" в Сирии

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В Пентагоне призвали РФ предотвратить "ненужный конфликт" в Сирии

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Фото: ©REUTERS/Joshua Roberts

Ранее в Минобороны назвали военную базу США в Эт-Танфе чёрной дырой, через которую террористы совершают вылазки против сирийской армии.

Пентагон призывает Россию предотвратить "ненужный конфликт" и сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ*. Так представитель американского ведомства прокомментировал заявления российского Минобороны о ситуации в сирийском Эт-Танфе.

— Мы призываем режим (сирийские власти. — Прим. ред.) и Россию сфокусировать усилия на ИГИЛ и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечёт от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии, — цитирует РИА "Новости" представителя Пентагона.

Ранее в Минобороны назвали военную базу США в Эт-Танфе чёрной дырой. В российском оборонном ведомстве заявили, что американская база прикрыта живым щитом из сирийских беженцев, а за полгода её существования не известно ни об одной операции против террористов.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

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