В Пензе у захватившего заложников мужчины изъят предмет, похожий на гранату

В Пензе у мужчины, задержанного по подозрению в захвате трёх женщин в заложники, изъяли предметы, похожие на огнестрельное оружие и ручную гранату. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На мужчину 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы с применением оружия в отношении двух или более лиц".

По предварительным данным, сегодня вечером мужчина 1985 года рождения взял в заложницы трёх женщин в сауне, угрожая им ружьём. Потерпевшие освобождены, они не пострадали, подозреваемого задержали правоохранители.