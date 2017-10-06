В Европе зафиксировали повышение показателей радиоактивности в воздухе

В немецком Федеральном ведомстве по радиационной защите заявили, что повышение наблюдалось с 29 сентября по 3 октября.

В воздухе Европы зафиксировали повышение показателей радиоактивности. Об этом сообщили в немецком Федеральном ведомстве по радиационной защите.

По данным ведомства, повышение наблюдалось в период с 29 сентября по 3 октября. В частности, в Австрии было обнаружено незначительное количество вещества рутений-106.

— Концентрация радиоактивного вещества находится в очень низком диапазоне, несколько миллибеккерелей на кубический метр, — отметили учёные.

Незначительное повышение уровня радиации неопасно для человека и не оказывает на его организм негативного влияния.