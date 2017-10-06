В Крыму прошёл закрытый предпоказ "Матильды"

Власти полуострова не собираются запрещать прокат фильма Алексея Учителя в местных кинотеатрах.

В одном из кинотеатров Симферополя прошёл закрытый предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда", на котором присутствовали власти Крыма, духовенство и представители дома Романовых. Запрещать фильм к показу в кинотеатрах полуострова не будут, заверили в региональном Минкульте.

— Никакого запрета не будет и не может быть, — цитирует ТАСС министра культуры региона Арину Новосельскую.

Она отметила, что министерство не может повлияет на выбор местных кинопрокатчиков, поскольку большинство кинотеатров находятся в руках частных собственников.