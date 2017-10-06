В МИД Германии высоко оценили продление закона об особом статусе Донбасса

Сегодня Украина продлила действие закона об особом статусе региона ещё на один год.

Немецкое правительство высоко оценивает продление Украиной действия закона об особом статусе Донбасса. Как говорится в заявлении МИД страны, предпосылками для дальнейшего прогресса в этом вопросе являются устойчивая стабилизация в сфере безопасности и режим прекращения огня.

— Это был трудный, но важный шаг, который показывает, что Украина привержена своим международным обязательствам и реализации минских соглашений, — говорится в заявлении.

Отметим, сегодня украинский парламент на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса. Помимо того, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект президента Украины о реинтеграции Донбасса, в тексте которого указано, что эти территории являются "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа" и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Виктор Медведчук заявил, что принятие закона о реинтеграции Донбасса показало нежелание Киева решить конфликт мирным путём.