Похищенный в Мексике фоторепортёр найден мёртвым

Тело Эдгара Даниэля Кастро было обнаружено в районе аэропорта в городе Сан-Луис-Потоси.

Мексиканский фоторепортер Эдгар Даниэль Кастро был найден мёртвым в районе аэропорта в городе Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Об этом сообщает издание El Universal.

Утром в среду, 4 октября, трое мужчин, назвавшихся сотрудниками полиции, увезли Эдгара Кастро в неизвестном направлении. Позже информация о причастности правоохранителей к похищению была опровергнута.

Кастро — 10-й по счёту журналист, убитый в Мексике в 2017 году.

По официальной информации, 99,85% преступлений в отношении журналистов остаются безнаказанными.