В Великобритании создали коллекцию одежды в честь Путина

Британская марка Matchless представила новую коллекцию одежды, приуроченную к 65-му дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал Business of Fashion.
Модельеры представили один из предметов специальной линейки — кожаную куртку "Путин", цена которой составляет 1,7 тысячи долларов.
В новую коллекцию также войдут куртки, парки и пальто. При создании каждой модели кутюрье вдохновлялись образом российского президента.
Куртка и другие модели из новой коллекции будут представлены на презентации в Лондоне в январе.
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