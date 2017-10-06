В Великобритании создали коллекцию одежды в честь Путина

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В Великобритании создали коллекцию одежды в честь Путина

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Фото: © Business of Fashion

Модельеры приурочили выпуск новой линии одежды к 65-му дню рождения президента России.

Британская марка Matchless представила новую коллекцию одежды, приуроченную к 65-му дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал Business of Fashion.

Модельеры представили один из предметов специальной линейки — кожаную куртку "Путин", цена которой составляет 1,7 тысячи долларов.

В новую коллекцию также войдут куртки, парки и пальто. При создании каждой модели кутюрье вдохновлялись образом российского президента.

Куртка и другие модели из новой коллекции будут представлены на презентации в Лондоне в январе.

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