Саудовская Аравия назвала отчёт ООН по Йемену неточным и вводящим в заблуждение

По словам постпреда страны при ООН, Саудовская Аравия принимает все необходимые меры безопасности, чтобы избежать потерь среди гражданских лиц.

Эр-Рияд опроверг данные отчёта ООН о гибели и ранениях 683 йеменских детей в результате действий коалиции под предводительством Саудовской Аравии. Как сообщает агентство Reuters, этот документ в Эр-Рияде назвали неточным и вводящим в заблуждение.

— Мы проявляем необходимые меры предосторожности, чтобы избежать потерь среди гражданских лиц, — заявил журналистам постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд отвергает неточную и вводящую в заблуждение информацию и выражает решительный протест в связи с её распространением.