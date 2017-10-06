Неизвестный мужчина угрожает покончить с собой, прыгнув с Эйфелевой башни

Читайте также

Неизвестный мужчина угрожает покончить с собой, прыгнув с Эйфелевой башни

1515

Эйфелева башня. Фото: © Twitter/La tour Eiffel‏

Сегодня вечером полиция Парижа экстренно эвакуировала посетителей Эйфелевой башни из-за того, что неизвестный мужчина, который сейчас находится между первым и вторым этажами конструкции, угрожает покончить с собой. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным полиции, молодой мужчина сейчас находится в крайне возбуждённом состоянии и, возможно, психически не совсем здоров. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним переговоры в надежде убедить его не сводить счёты с жизнью и спуститься с башни.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!