Неизвестный мужчина угрожает покончить с собой, прыгнув с Эйфелевой башни

Сегодня вечером полиция Парижа экстренно эвакуировала посетителей Эйфелевой башни из-за того, что неизвестный мужчина, который сейчас находится между первым и вторым этажами конструкции, угрожает покончить с собой. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По данным полиции, молодой мужчина сейчас находится в крайне возбуждённом состоянии и, возможно, психически не совсем здоров. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним переговоры в надежде убедить его не сводить счёты с жизнью и спуститься с башни.