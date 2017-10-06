Неизвестный мужчина угрожает покончить с собой, прыгнув с Эйфелевой башни

Сегодня вечером полиция Парижа экстренно эвакуировала посетителей Эйфелевой башни из-за того, что неизвестный мужчина, который сейчас находится между первым и вторым этажами конструкции, угрожает покончить с собой. Об этом сообщает издание Le Parisien.
#BREAKING #eiffeltower A PERSON has BEEN VIDEO SCALING THE EIFFEL TOWER ,,, MORE SOON....... pic.twitter.com/43LJ9LYzew— BNL (@BREAKING_LN) 6 октября 2017 г.
По данным полиции, молодой мужчина сейчас находится в крайне возбуждённом состоянии и, возможно, психически не совсем здоров. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним переговоры в надежде убедить его не сводить счёты с жизнью и спуститься с башни.
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