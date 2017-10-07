На въезде в Лас-Вегас установили кресты с сердцами в память о погибших

Плотник установил кресты с фотографиями жертв и написал на каждом их имена. Эти символы должны простоять 40 дней, а затем будут переданы семьям погибших.

Грег Занис, плотник из Авроры, штат Иллинойс, вырезал из дерева 58 крестов и прикрепил к ним сердца в честь погибших во время расстрела в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

#GregZanis

It's sobering how long it takes to walk by all these crosses. 58 lives lost. 2 blue hearts representing officers killed.#Vegas pic.twitter.com/r5osbeJAlD — The Invisible Man (@invisibleman_17) 6 октября 2017 г.

Занис стал известен благодаря тому, что за последние два десятилетия возвёл более 20 тысяч символов почитания погибших во время массовых убийств по всей стране, включая резню в ночном клубе Орландо.

66-летний плотник-пенсионер установил свой первый крест 20 лет назад, когда убили его тестя.

—Это просто изменило мою жизнь, — сказал Занис. — Мой первый крест был для того, кого я любил, — сказал он.

We are #VegasStrong. Thx to the Chicago man who made these crosses & drove them out to LV to honor 58 victims @News3LV pic.twitter.com/vpA9nqeSZq — Heather Mills (@HeatherNews3LV) 6 октября 2017 г.

Он добавил, что, воздвигая кресты, всегда думает о своей личной утрате. Символы установлены возле знака "Добро пожаловать в Лас-Вегас". Примечательно, что с этого места видны отель, откуда стрелял убийца, и площадка, на которой проходил музыкальный фестиваль.

Ранее Лайф сообщал, что массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым за всю историю США. Убийца с 32-го этажа стрелял из автомата по людям, которые внизу слушали музыку кантри. Жертвами стали более 58 человек, более 200 раненых.