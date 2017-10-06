Ученика из Нью-Йорка арестовали после угрозы расстрелять школу

Беннет Линн был арестован из-за подписи к фото в Instagram, в которой он спросил, "не расстрелять ли мне завтра школу?"

Ученик престижной нью-йоркской Высшей школы музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардия был задержан полицией за угрозу "расстрелять школу". Об этом сообщает NBC New York.

Беннет Линн, 17-летний ученик школы, был арестован в связи с подписью к фото в Instagram, в которой он спросил, "не расстрелять ли мне завтра школу?".

Подписчики Линна доложили об угрожающей записи в полицию, после чего юноша и был задержан.

Администрация школы уведомила родителей и студентов о случившемся и сообщила об отсутствии какой-либо угрозы безопасности.

Бдительность, проявленная окружающими Линна, неслучайна. Напомним, что 1 октября житель США Стивен Пэддок расстрелял зрителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате чего погибло более 50 человек.