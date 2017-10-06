За сутки телефонные террористы сообщили о "минировании" 130 объектов в Москве

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За сутки телефонные террористы сообщили о "минировании" 130 объектов в Москве

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Белорусский вокзал оказался в числе "заминированных" телефонными террористами объектов. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Столичная полиция за сегодня получила сообщения о минировании 130 различных объектов — крупных торговых центров, кинотеатров, школ и вокзалов.

— За сутки по Москве прошла угроза по 130 объектам, проверено 85, — приводит РИА "Новости" слова источника в экстренных службах города.

Точное число людей, которых пришлось эвакуировать из-за поступивших угроз, ещё только предстоит подсчитать.

Напомним, накануне директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбам удалось установить лиц, причастных к ложным сообщениям о минировании в столице и других городах страны. По его словам, это российские граждане, которые сейчас находятся за границей. Ущерб от их действий в ФСБ оценили в 300 млн рублей.

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