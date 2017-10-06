Госдеп назвал места предполагаемых акустических атак на дипломатов в Гаване

Государственный департамент США назвал популярные в Гаване гостиницы Capri и Nacional в числе мест, где сотрудники американского посольства, предположительно, подвергались так называемым акустическим атакам.

— За последние несколько месяцев многие сотрудники Посольства США в Гаване подверглись специфическим атакам. Нападения произошли не только в местах проживания дипломатов США, но и в двух отелях — Capri и Nacional, — отмечается в распространённом ведомством сообщении.

Власти США отреагировали на появившуюся в их распоряжении информацию и ограничили размещение своих дипломатических сотрудников в этих отелях.

Напомним, в начале октября США отозвали из Гаваны 60 процентов своих дипломатических сотрудников, поскольку, как заявил Дональд Трамп, на Кубе происходят "некоторые очень плохие вещи". МИД Острова свободы отверг обвинения в том, что дипломаты подверглись акустическим атакам, и предупредил, что действия Вашингтона негативно отразятся на взаимоотношениях между двумя странами.