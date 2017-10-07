МВД назвало организатора поездки автобуса с мигрантами, столкнувшегося с поездом

Организатором поездки автобуса, который столкнулся с поездом на станции Покров Владимирской области, оказался гражданин Казахстана. Об этом сообщило Управление МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Как уточняет ТАСС, организатору поездки 36 лет. Мигранты, по всей видимости, направлялись на автобусе на границу с Казахстаном, чтобы поменять миграционные карты с истекающим сроком действия на новые. Агентство "Интерфакс" в свою очередь сообщает, что полиция уже задержала первого подозреваемого по этому делу.

Напомним, согласно последним официальным данным, авария на станции Покров унесла жизни 17 человек — 16 пассажиров автобуса и водителя. Лайф вёл текстовую трансляцию о трагических событиях.