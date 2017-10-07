В Австралии обнаружили насекомое, сто лет считавшееся вымершим

Ранее учёные были уверены, что вид "древесный лобстер" был полностью уничтожен крысами.

Древесный лобстер, признанный вымершим век назад, сумел выжить. К такому выводу пришли учёные по итогам исследования, опубликованного в издании Current Biology.

Исторически древесный лобстер обитал на территории вулканического острова Лорд-Хау у Восточного побережья Австралии. В 1920 году вид был признан полностью истреблённым завезёнными на остров чёрными крысами.

В середине 20 века похожие на древесных лобстеров насекомые были обнаружены альпинистами, путешествовавшими по тропическим островам Тихого океана. Их находка породила споры в научном сообществе.

Для того чтобы дать ответ на вопрос, являются ли обнаруженные альпинистами насекомые древесными лобстерами, была проведена ДНК-экспертиза.

По её результатам выяснилось, что насекомые на 99% могут быть названы древесными лобстерами, которые считались вымершими.