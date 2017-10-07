Русских хакеров обвинили в краже данных у сотрудников спецслужб США

По данным американских СМИ, секретные данные удалось похитить с помощью антивируса "Лаборатории Касперского".

Кибервзломщики из России украли конфиденциальную информацию у сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Украденные данные касаются того, как американские спецслужбы внедряются в компьютерные сети других стран, как защищают свои сети от кибератак, а также какие коды применяют для кибершпионажа.

Информация была похищена с домашнего компьютера подрядчика АНБ, что, как утверждает издание, удалось проделать благодаря установленному на этом компьютере антивирусу "Лаборатории Касперского". Издание пишет, что за хакерами стоит российское правительство.

— Кража таких данных могла помочь российским властям эффективнее взламывать компьютерные сети других стран, а также защищать свои, — уточняет WSJ.

Ранее Лайф сообщал, что сентябре Сенат Конгресса США запретил госучреждениям пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского", чтобы ликвидировать уязвимость в системе национальной безопасности США.