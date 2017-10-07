Китайцы планируют построить тематический парк в честь Лионеля Месси

Стоимость проекта оценивается в 170 миллионов евро – это примерно в полтора раза ниже трансферной стоимости самого футболиста.

Уже в 2020 году в китайском городе Нанкин должен открыться тематический парк в честь одного из сильнейших футболистов мира — нападающего сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Goal.com.

Изначально в Нанкине планировалось открыть посвящённый Месси музей. Но идея развилась настолько, что теперь речь идёт о создании такого места, где посетители смогут провести целый день, отдыхая и развлекаясь.

— Это будет данью футболу, а не пространством для саморекламы, — прокомментировал планы компании, которая займётся созданием парка, её глава Дэвид Сирау.

Площадь парка составит порядка 80 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства предварительно оценивается в 170 миллионов евро. Любопытно, что это примерно в полтора раза меньше трансферной стоимости самого футболиста.

Ожидается, что ежегодно тематический парк будут посещать 4–5 миллионов туристов, несмотря на сравнительно высокую цену на билет — свыше 40 долларов.