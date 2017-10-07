Рейтинг одобрения Трампа обновил очередной минимум

Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа установил очередной антирекорд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Исследовательским центром по связям с общественностью Associated Press-NORC.

Всего 32 процента респондентов признались в том, что одобряют работу Трампа по итогам девяти месяцев его пребывания на президентском посту. Негативно высказались о деятельности главы Белого дома 67 процентов опрошенных.

Вопреки утверждениям самого Трампа, 64 процента заявили, что глава государства "не очень хорошо" или "совсем плохо" понимает их потребности и проблемы.

Как отмечает издание The Hill, рейтинг Трампа стремительно и неумолимо снижается с первых же дней после инаугурации. Если в марте свою поддержку главе Белого дома выражали 42 процента опрошенных, то в июне таких набралось только 35 процентов.